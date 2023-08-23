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У піжамному костюмі та на шпильках: Гайді Клум потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У піжамному костюмі та на шпильках: Гайді Клум потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум вже повернулася з відпустки, яку провела з родиною на Капрі, в Італії.

Тепер супермодель, схоже, повернулася до роботи та знімань проєкту America's Got Talent і була зазнімкована дорогою на роботу в Лос-Анджелесі.

Гайді Клум мала щасливий вигляд, було помітно, що вона добре відпочила. Одягнена Клум була в строкатий піжамний костюм у поєднанні з білими босоніжками на шпильках, а в руках у неї була коричнева сумка зі шкіри від Birkin.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Модель розпустила волосся та зробила укладання, а також макіяж. Вдягла сонцезахисні окуляри та великі золоті сережки, а ще мала кілька каблучок на пальцях, а манікюр зробила яскравого кольору.

Нагадаємо, під час відпустки Гайді Клум багато ділилася пікантними знімками та показувала, який вигляд має її фігура у бікіні.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум
Гайді Клум / Фото: Instagram Гайді Клум

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Дата публікації
Перегляди
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