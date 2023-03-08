У плащі кольору фуксії з величезним бантом: Гелен Міррен викликала фурор на доріжці

77-річна дама Гелен Міррен викликала фурор на червоній доріжці в Лондоні сяючи на прем'єрі фільму "Шазам! "Лють богів".
Прем'єра відбулася на Cineworld Leicester Square у Лондоні. А напередодні Міррен та інші актори проєкту відвідали фотокол.
На захід англійська акторка прийшла у яскраво-рожевому плащі з величезним бантом на шиї, який одягла поверх чорного вбрання. Гелен була в прозорих чорних рукавичках, у руках тримала маленький чорний клатч, волосся зібрала у високий пучок і одягла сережки-кільця, усипані камінням.
Гелен Міррен мала просто приголомшливий вигляд. Акторка любить епатувати і її луки завжди неймовірні.
На фотоколі, наприклад, знаменитість з'явилася в бронзовому жакардовому пальті від бренду Suzannah, який також люблять принцеса Уельська Кетрін і принцеса Беатріс Йоркська.
А декількома днями також сяяла на римській прем'єрі цього ж фільму, де вийшла до фотографів у красивій рожевій сукні міді з квітковим принтом та малюнком у вигляді кролика, доповнивши вбрання нюдовими колготами та чорними туфлями із замші на підборах.
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