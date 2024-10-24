У плащі, широких штанях та шкіряних човниках: стильна Шерон Стоун на показі фільму

Шерон Стоун відвідала показ фільму "Журавськи проти Техасу" на фестивалі AFI FEST 2024, представлений компанією Canva у Голлівуді.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Це документальний фільм, історія Аманди Журавски, яка постраждала через заборону аборту (через суворі закони в Техасі). Жінці було відмовлено в екстреній процедурі під час важкої вагітності, що призвело до колапсу матки та небезпечного для життя септичного шоку.

У фільмі розповідається про групу жінок, яким відмовили в аборті в штаті Техас, навіть коли вони перебували на межі смерті. Усі вони об'єдналися з адвокатом, щоб подати до суду на штат Техас у безпрецедентній спробі відновити свої права та репродуктивне майбутнє — не лише для себе, а й для мільйонів інших.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Шерон Стоун сяяла на доріжці у стильному бежевому картатому аутфіті. На ній був коричневий топ, довгий плащ і штани-кльош, а також чорні туфлі-човники зі шкіри. Образ акторка доповнила численними золотими прикрасами на шиї, зробила укладання та лаконічний макіяж.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Шерон Стоун у сукні з пір'ям та з ідеальним укладанням з'явилася на івенті.

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