У плащі та денімі: розглядаємо два нових стритстайл-образи акторки Кеті Голмс

Кеті Голмс постійно потрапляє під приціл папараці в Нью-Йорку, оскільки на відміну від багатьох інших знаменитостей, пересувається та гуляє містом без охорони і безлічі помічників. Іноді її можна помітити дорогою на тренування в спортзал або коли воно йде на шопінг.

Одягається Голмс часто просто, повторює образи і має речі, які вона носить протягом багатьох років, як, наприклад, її улюблене коричневе пальто від The Frankie.

Цього місяця акторка знову продемонструвала кілька образів, коли виходила на прогулянку. Кеті сфотографували у легкому весняному плащі піскового відтінку, що був широкого фасону. Поєднала вона його з джинсами, чорними лоферами та сумкою. Волосся Голмс розпустила, а на очі одягла рогові окуляри.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Другий лук акторки був з деніму синього кольору. Під приціл папараці вона потрапила, коли йшла вулицею і балакала телефоном. Костюм складався зі штанів-кльош та жилетки. Завершували образ золоті прикраси.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

А що стосується взуття, то Голмс дуже любить кросівки Samba від Adidas — вона їх дуже часто носить з різними вбраннями. Також модель Samba стала кросівками 2023 року, адже саме цю модель найчастіше купували і шукали модники.

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