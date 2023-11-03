У плащі та стильних джинсах: зірку майбутньої "Білосніжки" Рейчел Зеглер помітили у Нью-Йорку

Зірка екранізації мюзиклу "Вестсайдська історія" – 22-річна Рейчел Зеглер – потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Молода акторка була у гарному настрої та мило усміхалася фотографам, коли виходила зі студії.

Рейчел одягла трендові широкі джинси, білу футболку та білі туфлі на підборах. Також на ній був стильний довгий тренч піскового відтінку та сонцезахисні окуляри у білій оправі.

Доповнила образ дівчина легким денним макіяжем, безліччю каблучок на пальцях, укладанням та сумкою з ручкою-ланцюжком.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Потім у цьому луку її заскочили на невеликій прогулянці. Рейчел йшла Лонг-Айлендом зі своїм домашнім улюбленцем.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Рейчел також знімається у фільмі "Білосніжка", але останнім часом з'явилися чутки, що фільм може так і не побачити світ, а його реліз перенесли аж на 2025 рік. За чутками, студія Disney побоюється провалу цього римейку, але виправдовується, що причиною перенесення став історичний страйк акторів, який триває у США.

"Діснею довелося відкласти "Білосніжку", тому що вони витратили на неї дуже багато грошей, і якщо це буде фінансова катастрофа в прокаті, це може поодинці завдати шкоди майбутнім римейкам і потенційним сиквелам "Білосніжки", які вони запланували", - заявив інсайдер виданню Daily Mail.

Також вже під питанням і те, чи побачимо ми в продовженні Рейчел, оскільки з'явилися розмови, що її можуть звільнити, оскільки Зеглер в одному з інтерв'ю поскаржилася на оригінальний "дивний" сюжет казки "Білосніжка" з "принцом-переслідувачем", попри те, що у дитинстві дивилася анімацію 1937 року лише один раз.

"Оригінал вийшов 1937 року. Велика увага приділяється її історії кохання з хлопцем, який буквально переслідує її. Він дивний! Тому цього разу ми зробили все інакше", - сказала акторка.

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