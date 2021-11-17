У плащі та з маскою на все обличчя: Емілі Ратаковскі на прогулянці в Нью-Йорку

Модель Емілі Ратаковскі зазнімкували папараці під час чергового променаду.
Модель була одягнена у довгий плащ кольору хакі, під яким була біла кофта, чорні штани та шкіряні високі чоботи на підборах. На обличчі у Ратаковскі була захисна маска та сонцезахисні окуляри, а на плечі сумка на золотому ремінці-ланцюжку.
Емілі намагалася не привертати до себе увагу папараці. Але, навіть у такому екіпіруванні її все одно впізнали.
Минулого разу дівчина потрапила під приціл нью-йоркських папараці, коли йшла на знімання шоу The Daily Show. Тоді вона з ніг до голови була вбрана у речі від бренду Versace.
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