У плащі з нової колекції Valentino: Дуа Ліпа вийшла на червону доріжку у цікавому вбранні

Її образ мав досить простий вигляд, але привертав увагу незвичайністю декору.
Британська співачка Дуа Ліпа відвідала галавечір Pre-Grammy Gala, щорічну вечірку, яка проводиться перед церемоній вручення музичної премії Grammy. На заході дівчина сяяла в цікавому образі від Модного дому Valentino, який бренд презентував на Тижні моди в Парижі зовсім нещодавно.
Дуа одягла стильний шкіряний плащ насиченого винного відтінку, який був повністю прикрашений величезними золотими напівнамистинами. Також плащ був трохи оверсайз та зав'язувався на пояс.
Носила вона його з широкими рожевими штанами та підборами. Також співачка зробила макіяж, а волосся заправила за комір плаща.
Цей образ Valentino увійшов до кутюрної колекції бренду весна-літо 2024 року, в якій креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі синхронізував високу моду із сучасними тенденціями.
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