У плащі та джинсах: стильна Міа Ріган з'явилася на відкритті музею в Лондоні
Колишня дівчина Ромео Бекхема засвітилася на світському заході.
Міа Ріган відвідала відкриття Музею Східного складу Вікторії та Альберта в Олімпійському парку королеви Єлизавети у східному Лондоні.
Для цього виходу модель обрала, як завжди стильний образ. Міа одягла чорну сорочку в поєднанні з такими самими прямими джинсами і довгим плащем, а взута була в лаковані туфлі на маленькому стійкому підборі. Ріган розпустила своє каштанове волосся, зробивши укладання трохи розпатланим, а також у неї на руках було кілька каблучок і браслети на зап’ястя.
Востаннє ми бачили модель на публіці ще у грудні 2025 року, коли Міа відвідувала церемонію The Fashion Awards 2025 у Лондоні. Тоді дівчина сяяла перед камерами у чорній сукні-майці з глибокими вирізами.