У плісованій спідниці та косусі: зірку The Pussycat Dolls Ешлі Робертс заскочили у Лондоні

У плісованій спідниці та косусі: зірку The Pussycat Dolls Ешлі Робертс заскочили у Лондоні

Зірка потрапила під приціл папараці.

Співачка веде ранкове шоу Heart Breakfast на британському радіо. Щодня після ефіру дівчину фотографують, коли вона залишає студію та прямує до свого автомобіля.

Образи Ешлі завжди продумані та яскраві. Зірка любить сонцезахисні окуляри та брендові сумки. Днями знаменитість сфотографували з улюбленою білою сумкою Balenciaga, яку вона поэднала з коричневою плісованою спідницею і смугастою кофтою. Як верхній одяг зірка обрала шкіряну косуху на світлому хутрі. Завершили її образ чорні чоботи та зачіска.

Ешлі Робертс / Getty Images

Ця біла сумка у колекції знаменитості відносно нещодавно, але, схоже, стала її улюбленицею. Дівчина дуже часто розбавляє нею свої вбрання.

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