У плісованій спідниці та в модних уггах-капцях: Крістін Девіс на знімяннях серіалу "І просто так…"

Акторку Крістін Девіс помітили на зніманнях другого сезону серіалу "І просто так…" у Нью-Йорку, який є продовженням культового шоу двотисячних "Секс і місто".

Зірка виконує роль Шарлотти Йорк — багатої мешканки Нью-Йорка, яка любить класичний стиль одягу, ідеальні укладання та дорогі аксесуари. Саме тому Крістін завжди з'являється на зніманнях у відомих брендах, проте днями акторку помітили у дуже несподіваному взутті – модних Scuffette II Slipper від фірми UGG у коричневому кольорі.

Взуття вона поєднала з плісованою спідницею відтінку латте, укороченим жакетом на золотих ґудзиках та пуховиком. Також акторка мала гарне укладання, а на очах окуляри в чорній оправі. Ймовірно, фото були зроблені в перерві між зніманнями.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Схоже, що знімання серіалу вже завершилися, оскільки костюмери шоу Моллі Роджерс і Денні Сантьяго опублікували на офіційній сторінці фото, на якому пакують вбрання. Але поки що ні Сара Джесіка Паркер, ні студія офіційно не оголосили про завершення роботи.

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