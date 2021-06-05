У плісованій сукні і лакованих чоботях: Тіна Кунакі відвідала захід без Венсана Касселя

Модель вибрала образ з довгим рукавом.

24-річна французька модель Тіна Кунакі і дружина знаменитого актора Венсана Касселя стала однією з гостей заходу організованого італійським ювелірним брендом Bvlgari, який відбувався в Мілані. На ньому була представлена нова колекція прикрас бренду Magnifica 2021. Для гостей організували фотоколл, вечерю і концерт, на якому виступив Андреа Бочеллі.

Тіна обрала білу плісовану сукню від французького модельєра Олександра Вoт'є. Вбрання мало довгий рукав, комір-стійку і асиметричний поділ. Поєднала сукню Тіна з чорними лакованими чобітьми і прикрасами з рубінами від Bvlgari.

Волосся у француженки було зібране у високий пучок, а на обличчі візажисти зробили їй макіяж у ніжних відтінках.

Тіна Кунакі / Getty Images

Також цей захід відвідала і 35-річна американська топмодель і колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Лілі Олдрідж. Вона з'явилася в ефектній золотій сукні від Versace без бретелей.

Лілі Олдрідж / Getty Images

Читайте також: Тіна Кунакі в спідній білизні ефектно позувала на пляжі

Пляжні фото Тіни Кунакі (12 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання