У плісованій сукні і прозорих туфлях: яскрава Люпіта Ніонго на вулицях Нью-Йорка

39-річна кенійська акторка обрала для свого виходу ефектний аутфіт.

Папараці сфотографували Люпуту Ніонго на вулицях Нью-Йорка. Акторка, як завжди, мала ефектний яскравий образ.

На зірці була червоно-біла плісована сукня міді з коміром. На плечі Люпіта накинула елегантне біле пальто. Вбрання вона скомбінувала із прозорими пластиковими туфлями.

Люпіта Ніонго / Фото: Getty Images

Ніонго зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, одягла на очі чорні окуляри і прикрасила вуха маленькими сережками-кільцями. У руці вона несла білу сумку на золотому ланцюжку.

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