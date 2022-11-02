У плісованій сукні і прозорих туфлях: яскрава Люпіта Ніонго на вулицях Нью-Йорка

39-річна кенійська акторка обрала для свого виходу ефектний аутфіт.
Папараці сфотографували Люпуту Ніонго на вулицях Нью-Йорка. Акторка, як завжди, мала ефектний яскравий образ.
На зірці була червоно-біла плісована сукня міді з коміром. На плечі Люпіта накинула елегантне біле пальто. Вбрання вона скомбінувала із прозорими пластиковими туфлями.
Ніонго зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, одягла на очі чорні окуляри і прикрасила вуха маленькими сережками-кільцями. У руці вона несла білу сумку на золотому ланцюжку.
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