У плісованій сукні на одне плече: Емма Стоун в елегантному образі з'явилася на червоній доріжці

Емма Стоун відвідала премію Critics Choice Awards 2024, яка відбулася у Санта-Моніці, Каліфорнія. Акторка перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль" за гру у фільмі "Бідолахи", яка є екранізацією однойменного роману шотландського письменника Аласдера Грея.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Стоун позувала в елегантному аутфіті. Вона одягла чорну плісовану сукню на одне плече з декором від бренду Louis Vuitton.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Талію красуня підкреслила оксамитовим чорним поясом із брошками у вигляді ініціалів "BB", які натякали на її героїню Беллу Бакстер у "Бідолахах". До речі, на червоній доріжці до неї приєднався режисер цієї стрічки – Йоргос Лантімос.

Йоргос Лантімос і Емма Стоун / Фото: Associated Press

Стоун зробила гладкий низький пучок, макіяж із рожевою помадою і молочний манікюр.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Свій вишуканий лук Емма завершила діамантовим кольє, сережками-цвяшками і каблучкою з великим каменем.

Нагадаємо, на премії AFI Awards Емма Стоун постала теж в образі від Louis Vuitton. На ній був білий жакет-сорочка з V-подібним вирізом і довгими рукавами, який вона заправила у чорну шифонову спідницю А-силуету.

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