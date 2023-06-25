У плісованій сукні та з яскравим мейком: Ембер Герд сяяла на фестивалі в Італії

37-річна акторка презентувала фільм "У вогні" на кінофестивалі в Італії. Це перше повернення Ембер Герд на великий екран після програшу справи в суді колишньому чоловіку Джонні Деппу. Після програшу в суді Ембер переїхала до Іспанії разом зі своєю дворічною дочкою.

Сюжет фільму розгортається у Колумбії 1899 року. Ембер грає американського психіатра. Вона прибуває на багату ферму в Колумбії після того, як їй доручили розкрити справу про неспокійну дитину. Мати хлопчика стурбована звинуваченнями місцевого священика в тому, що її дитина одержима дияволом.

У коментарі журналістам Ембер Герд сказала: "Я не хочу звучати безглуздо, але це фільм про кохання".

Ембер Герд / Фото: Getty Images

Перед камерами Герд з'явилася у плісованій сукні з прозорими рукавами, яку доповнила чорним поясом на талії та туфлями на платформі. У Ембер був червоний манікюр і педикюр, волосся вона накрутила кучерями, одягла сережки-висччки і зробила гарний макіяж.

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