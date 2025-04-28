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У плісованій сукні з галтером: Дакота Феннінг на заході на честь Мішель Пфайффер
Оскільки Феннінг раніше знімалася з Пфайффер, то провести цей захід було для неї великою честю.
Акторка Дакота Феннінг з'явилася на особливому заході у Голлівуді — урочистій церемонії, де 66-річна Мішель Пфайффер залишила відбитки своїх рук, ніг та автограф на бетонній плиті, яку потім встановлять біля китайського театру TCL.
Але якщо Пфайффер прийшла на цю подію у чорному штакнному костюмі, то Дакота, яка була ведучою, обрала ніжну сукню від Dolce&Gabbana.
Її вбрання було з плісованої тканини кремового кольору, мало підкреслену талію та галтер. Це вбрання вона поєднала із взуттям від Jimmy Choo – золотистими босоніжками на підборах.
Також на цьому заході виступила і Ель Феннінг – молодша сестра Дакоти та теж відома акторка. Обидві дівчата в різні часи знімалися в кіно з Мішель, тому провести цей захід було для них честю.
Ель Феннінг носила чорну сукню від Toteme з відкритими плечима, а також одягла годинник від Cartier.