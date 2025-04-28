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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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21
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1 хв

У плісованій сукні з галтером: Дакота Феннінг на заході на честь Мішель Пфайффер

Оскільки Феннінг раніше знімалася з Пфайффер, то провести цей захід було для неї великою честю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дакота Феннінг

Дакота Феннінг / © Associated Press

Акторка Дакота Феннінг з'явилася на особливому заході у Голлівуді — урочистій церемонії, де 66-річна Мішель Пфайффер залишила відбитки своїх рук, ніг та автограф на бетонній плиті, яку потім встановлять біля китайського театру TCL.

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Але якщо Пфайффер прийшла на цю подію у чорному штакнному костюмі, то Дакота, яка була ведучою, обрала ніжну сукню від Dolce&Gabbana.

Її вбрання було з плісованої тканини кремового кольору, мало підкреслену талію та галтер. Це вбрання вона поєднала із взуттям від Jimmy Choo – золотистими босоніжками на підборах.

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Також на цьому заході виступила і Ель Феннінг – молодша сестра Дакоти та теж відома акторка. Обидві дівчата в різні часи знімалися в кіно з Мішель, тому провести цей захід було для них честю.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг носила чорну сукню від Toteme з відкритими плечима, а також одягла годинник від Cartier.

Дакота Феннінг / © Getty Images

Дакота Феннінг / © Getty Images

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

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