У плісованій сукні з галтером: Дакота Феннінг на заході на честь Мішель Пфайффер

Дакота Феннінг / © Associated Press

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Акторка Дакота Феннінг з'явилася на особливому заході у Голлівуді — урочистій церемонії, де 66-річна Мішель Пфайффер залишила відбитки своїх рук, ніг та автограф на бетонній плиті, яку потім встановлять біля китайського театру TCL.

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Але якщо Пфайффер прийшла на цю подію у чорному штакнному костюмі, то Дакота, яка була ведучою, обрала ніжну сукню від Dolce&Gabbana.

Її вбрання було з плісованої тканини кремового кольору, мало підкреслену талію та галтер. Це вбрання вона поєднала із взуттям від Jimmy Choo – золотистими босоніжками на підборах.

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Дакота Феннінг / © Associated Press

Також на цьому заході виступила і Ель Феннінг – молодша сестра Дакоти та теж відома акторка. Обидві дівчата в різні часи знімалися в кіно з Мішель, тому провести цей захід було для них честю.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг носила чорну сукню від Toteme з відкритими плечима, а також одягла годинник від Cartier.

Дакота Феннінг / © Getty Images Дакота Феннінг / © Associated Press Дакота Феннінг / © Associated Press Дакота Феннінг / © Associated Press Дакота Феннінг / © Associated Press Дакота Феннінг / © Associated Press Дакота Феннінг / © Associated Press Дакота Феннінг / © Associated Press