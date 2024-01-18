У плісованому міні і куртці з декоративними ґудзиками: ексзірка Victoria's Secret Карлі Клос на Паризькому тижні моди

Екс-"ангел" Victoria's Secret Карлі Клос потрапила під приціл папараці у Франції. Модель прибула туди на показ чоловічої колекції сезону осінь/зима 2024/2025 Модного дому Louis Vuitton, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Клос, як завжди, мала стильний вигляд. На ній була обємна бежева куртка з декоративними ґудзиками та смугастою чорно-бежевою облямівкою, яку вона скомбінувала з чорним плісованим міні.

Карлі Клос / Фото: Getty Images

Аутфі Карлі доповнила чорними шкіряними чоботами і сумкою-скринею з логотипом Louis Vuitton.

Модель зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, а вуха прикрасила золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Карлі Клос у джинсах та бежевому плащі прогулювалася Нью-Йорком.

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