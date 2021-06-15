У плісованому вбранні і на підборах: ніжний аутфіт Катерини Кухар

Прима-балерина розповіла про свою місію.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram фото нового ніжного образу. Балерина постала у біло-блакитному плісованому вбранні, яке складалося з вільної блузки та спідниці довжини міді.

До нього Катя взула білі босоніжки на високій платформі і підборах. Аутфіт зірка завершила укладанням з красивими локонами і макіяжем.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

Знімок супроводжує довгий пост, в якому Кухар розповіла про свою місію:

"Я нікому ніколи не належала і не "танцювала під чиюсь сопілку"... З моменту початку роботи в театрі я застала 7 художніх керівників і незалежно від того, хто був біля керма, моє становище в театрі не змінювалося. Мені чужі клани, я не підтримувала жодну політичну партію і комфортно почувалася поза обставин. Звичайно, в цьому є свої плюси і мінуси, адже "в зграї" споконвіку було жити простіше, там не потрібно брати на себе відповідальність. Але чи в цьому справжня свобода?

Обравши себе і позначивши цінності, я визначила, що для мене головне — мистецтво. І моя місія: будувати, творити і примножувати.

Обираючи свободу, ти стаєш суверенною державою в цій системі і в ній є основна мета — глобальні благі наміри, а не особисті мотиви.

Незважаючи на мою приналежність до цього світу, перш за все, я — жінка, дружина, мама, артистка, керівниця, учителька. І в кожної іпостасі потрібно залишатися людиною, адже Земля кругла. Я готова працювати на благо... багато, важко, якісно. Транслюючи своє бачення і розуміння, тому що тільки за свій вибір і прийняті рішення я готова нести відповідальність.

Я завжди всього добивалася своєю працею і не зміню цього. І хочу вірити в те, що з кожним роком у світі буде більше тих, хто обирає таку свободу і вірний своїм принципам".

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