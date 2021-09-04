У плюшевому комбінезоні з вушками: дружина екс"Холостяка" показала їхню підрослу доньку

Даша Хлистун зробила з донькою селфі в ліфті.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — показала їхню підрослу доньку Аріану, які 27 серпня виповнилося 4 місяці.

В Instagram Stories вона опублікувала знімок, зроблений в ліфті. Даша тримає на руках доньку. Вони зібралися на прогулянку.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Одягнена модель у білий светр і джинси, а малятко — у шапочку і плюшевий коричневий комбінезон з вушками зайця на капюшоні. Дівчинка помітно підросла.

Раніше Михайлюк показав знімком доньки зі студійної фотосесії. На фото зовсім крихітна дівчинка лежить на маленькому кріслі і спить. Одягнена вона у стильний лук: темну футболку, чорну косуху і джинси. У ручці у неї лежить червона троянда. Поруч стоїть стільчик з вазою з трояндами.

Дочка Макса Михайлюка / Instagram Макса Михайлюка

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