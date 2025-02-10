У пом'ятих штанях і кардигані з квітковими аплікаціями: онучка Байдена з'явилася на Нью-Йоркському тижні моди

24-річна Фіннеган Байден у стриманому аутфіті прийшла на фешншоу.
Онучка колишнього президента США Джо Байдена – Фіннеган Байден – відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку. Вона стала гостею показу бренду Lingua Franca.
На фешнівенті дівчина постала у білому кардигані, прикрашеному зверху квітковими аплікаціями зі стразами, і білих прямих штанях, які знизу були трішки пом'ятими.
Аутфіт Фіннеган доповнила коричневим замшевим поясом, світло-коричневими замшевими ботильйонами і бежевою сумочкою.
В онуки Байдена було розпущене волосся, ніжний макіяж, сережки-кільця у вухах, золотий браслет і каблучки на руках.
Нагадаємо, Фіннеган Байден на державній вечері у Білому домі з'явилася у сукні-бюстьє з пікантним декольте і стразами.
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