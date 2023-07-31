У пом'ятій сукні і окулярах: Анджеліна Джолі приїхала до Риму

Анджеліна Джолі потрапила до об'єктивів папараці у Римі. Вона виходила з готелю у центрі міста.

Акторка мала гарний вигляд. На ній була біла сукня, яка була трішки пом'ята, зверху якої вона одягла жакет-сорочку кольору крем-брюле із золотими ґудзиками.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Джолі зібрала волосся ззаду, зробила лаконічний макіяж і одягла на обличчя окуляри у чорній оправі. У вухах у неї були золоті сережки з камінням, а на руках – золоті браслети і каблучки. Свій лук Анджеліна доповнила улюбленим чорним клатчем від Saint Laurent.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у Нью-Йорку Анджеліна Джолі продемонструвала образ у чорному тренчі і чорних балетках з бантиками.

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