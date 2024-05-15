У пом'ятій сукні: відому модель Тейлор Гілл підвело вбрання на червоній доріжці в Каннах

Вже традиційно Тейлор Гілл виходить на червону доріжку Каннського кінофестивалю, який відбувається у Франції. Цього року дівчина постала перед фотографами у день відкриття заходу.

Вона вийшла до фотографів у довгій чорно-білій сукні, яка була створена для неї Модним домом Balmain. Вбрання мало білу спідницю з розрізом і чорний верх з опущеною лінією плеча, декольте та декором з леліток та бісеру. На спідниці вбрання також прикрашали ґудзики.

Сукня виконана в стилістиці традиційного смокінгу та натхненна колекцією бренду Pre-Fall 2024. Але тканина вбрання трохи підвела модель, оскільки на спідниці досить сильно пом'ялася і це впадало у очі.

Тейлор Гілл / Фото: Associated Press

Доповнила своє вбрання Тейлор розкішним діамантовим кольє від Messika, зачіскою в стилі ревливих двадцятих, і яскравим макіяжем. У руці вона тримала чорний клатч, а взула босоніжки на підборах і з ремінцями.

Тейлор Гілл / Фото: Associated Press

У день відкриття Гілл переглянула картину "Другий акт", яку зняв режисер Квентін Дюп'є. Головну роль у цьому фільмі зіграла Леа Сейду, яка також відвідала кінофестиваль.

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