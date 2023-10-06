У пом'ятій сукні з мереживом і декольте: Лотті Мосс сконфузилась на благодійному вечорі

Лотті Мосс відвідала благодійний вечір Роббі Фурза та Робін Ворд, який відбувся у Лондоні.

На івенті модель постала у бежевій шовковій сукні максі з рукавами-ліхтариками, мереживом на животі і пікантним декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.

Лотті Мосс / Фото: Associated Press

Образ був красивим і ніжним, але тканина вбрання підвела Мосс – спідниця була повністю пом'ята.

Лотті Мосс / Фото: Associated Press

Шию вона прикрасила трендовим нині аксесуаром – чокером-квіткою у тон вбрання. Взута зірка була у прозорі босоніжки зі стразами. На плечі у Лотті висіла біла сумочка зі стразами.

Лотті Мосс / Фото: Associated Press

Мосс зробила хвилясте укладання, макіяж із рожевими рум'янами і темно-бежевою помадою.

Модель із радістю позувала фотографам у різних ракурсах і навіть присіла на сходах.

Лотті Мосс / Фото: Associated Press

Лотті Мосс / Фото: Associated Press

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