У пом'ятій сукні з прозорими вставками: Рейчел Зеглер відвідала престижну церемонію у відвертому вбранні

Це була ніжна сукня досить сміливого дизайну, але тканина підвела дівчину.

Зірка екранізації мюзиклу "Вестсайдська історія" — 22-річна акторка Рейчел Зеглер — відвідала щорічну церемонію Time100 Next, що відбулася у Нью-Йорку. На заході дівчина привернула особливу увагу, оскільки позувала на червоній доріжці у сміливій сукні.

Вбрання Рейчел було від Модного дому Christian Dior з колекції осінь-зима 2023-2024. Сукня була довга, мала V-подібне декольте і широкий пояс з тканини, який підкреслював тонку талію Рейчел. Сукня була виконана з молочної тканини та кремової сітки, і була пошита смугами, через що вбрання було напівпрозорим.

З білизни акторка одягла лише щільні труси-шорти бежевого кольору. Також на ній були босоніжки на високих підборах із ремінцями. А ось за короткий час, поки Зеглер прибула на церемонію і позувала на червоній доріжці, її сукня в зоні спідниці неабияк пом'ялася і мала не дуже охайний вигляд.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Завершили образ акторки прикраси, яскравий коричневий макіяж та "мокре" укладання волосся.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Щороку видання Time відзначає сотню нових лідерів, які впливають на майбутнє у сферах бізнесу, розваг, спорту, політики, охорони здоров'я, науки та активізму. У цей список потрапляють різні люди з різних країн, які змінюють світ і визначають наше майбутнє. Цього року до цього списку увійшло також чотири українки — Юлія Свириденко увійшла до номінації "лідери", Яна Зінкевич та Дар'я Каленюк – до номінації "активісти", Анастасія Волкова – до номінації "інноватори".

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