У "пом'ятій" сукні зі шлейфом: Дуа Ліпа на прощальному концерті Елтона Джона

Таке ж незвичайне вбрання раніше носила Кім Кардашян.

Британська співачка Дуа Ліпа стала однією з гостей шоу свого колеги та друга Елтона Джона, який проводиться в межах його останнього світового туру Farewell Yellow Brick Road.

Перед камерами зірка з'явилася в чорній сукні від бренду Balenciaga.

Вбрання було виконане на одне плече, мало довгий шлейф і складалося з безлічі драпірувань. Через це створювався ефект пом'ятості.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Лук співачки доповнили високі рукавички та лосини-черевики.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Волосся Дуа розпустила, зробила макіяж зі стрілками, а також завершила образ прикрасами зі смарагдами та діамантами.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

До речі, цього ж дня відбулася церемонія American Music Awards, яку Дуа пропустила через концерт Елтона. На цьому заході обоє музикантів отримали спільну нагороду "Найкраща колаборація року" за спільний трек Cold Heart.

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