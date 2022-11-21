У "пом'ятій" сукні зі шлейфом: Дуа Ліпа на прощальному концерті Елтона Джона

Таке ж незвичайне вбрання раніше носила Кім Кардашян.
Британська співачка Дуа Ліпа стала однією з гостей шоу свого колеги та друга Елтона Джона, який проводиться в межах його останнього світового туру Farewell Yellow Brick Road.
Перед камерами зірка з'явилася в чорній сукні від бренду Balenciaga.
Вбрання було виконане на одне плече, мало довгий шлейф і складалося з безлічі драпірувань. Через це створювався ефект пом'ятості.
Лук співачки доповнили високі рукавички та лосини-черевики.
Волосся Дуа розпустила, зробила макіяж зі стрілками, а також завершила образ прикрасами зі смарагдами та діамантами.
До речі, цього ж дня відбулася церемонія American Music Awards, яку Дуа пропустила через концерт Елтона. На цьому заході обоє музикантів отримали спільну нагороду "Найкраща колаборація року" за спільний трек Cold Heart.
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