У пом'ятому балахоні з вирізом: "Міс Франція-2024", яку критикували за стрижку, одягла дивну сукню

Королева краси привернула увагу не найвдалішим вбранням. Для неї це був дебют на цьому заході.

20-річна Єва Жіль, французька модель та власниця титулу "Міс Франція-2024", вийшла на червону доріжку в Каннах. Дівчина відвідала кінофестиваль, але розчарувала вибором сукні.

Єва одягла вбрання від бренду Stephane Rolland — це була довга малинова сукня-балахон із круглим вирізом на грудях. Вбрання також прикрашала гламурна срібляста бретелька, розшита камінням. На спині сукні були об'ємні складки, які перетворювалися на дуже довгий шлейф.

Доповнила вона вбрання своєю вже фірмовою стрижкою піксі, масивним браслетом на руці від Mauboussin та макіяжем з яскравими рум'янами.

Єва Жіль / Фото: Getty Images

Але сукня на Єві дивний вигляд, оскільки повністю її ховала, а ще й дуже сильно пом'ялася.

Єва Жіль / Фото: Getty Images

Деякими моментами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Єва Жіль — дівчина, через яку у Франції спалахнули суперечки, а вся річ у її стрижці піксі. Зачіска моделі сподобалася не всім французам, які звикли до того, що раніше представниці країни були винятково з довгим волоссям, тому Єву розкритикувало безліч співвітчизників. Її зачіску називали "чоловічою", а фігуру — "андрогідною", також критикували і членів журі конкурсу, які віддали їй перемогу.

Єва Жіль / Фото: Getty Images

А для кінофестивалю в Каннах цього року бренд Stephane Rolland одягнув ще одну "Міс Францію" — Іріс Міттенар. Вона вийшла на червону доріжку у більш ефектному луку чорній сукні з прозорою спідницею та золотими 3D прикрасами.

Читайте також: