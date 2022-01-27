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У помаранчевій дублянці з хутром: яскрава Ріанна потрапила під приціл фотографів

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У помаранчевій дублянці з хутром: яскрава Ріанна потрапила під приціл фотографів

Ріанна / Getty Images

Барбадоська співачка Ріанна була заскочена папарацці в Нью-Йорку.

33-річна артистка прямувала до взуттєвої крамниці Flight Club на Мангеттені і була так яскраво одягнена, що не помітити її було складно. Рірі вийшла з автомобіля в помаранчевій дублянці з хутром, штанах кольору хакі, помаранчевій толстовці з капюшоном і сріблястих туфлях-човниках з пряжками та на підборах. Волосся Ріанна зібрала в пучок і зробила макіяж з акцентом на червоні губи.

Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Getty Images

Пізніше того ж вечора Ріанну зазнімкували біля магазину Sephora, де продається її успішний косметичний бренд Fenty Beauty.

Нагадаємо, нещодавно Ріанна знялася в рекламному ролику своєї лінії спідньої білизни Savage x Fenty, який минулого тижня був опублікований в її блогу Instagram. Колекція до Дня святого Валентина виконана переважно у червоних відтінках та має пікантний вигляд.

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