У помаранчевій сукні та блакитних рукавичках: німецька блогерка Леоні Ганне на Тижні моди у Мілані

Модниця відвідала показ колекції осінь-зима Модного дому Fendi.
Відома німецька фешн-блогерка, модель та інфлюенсерка Леоні Ганне не пропускає Тижні моди і цього разу прилетіла до Мілану, щоб відвідати серію показів, які будуть проводитись у місті від 20 до 26 лютого.
Дівчину зазнімкували папараці, коли вона прямувала на шоу бренду Fendi. На Леоні була яскрава помаранчева трикотажна сукня з галтером, а також невелике драпування на спідниці. Вбрання вона носила без бюстгальтера, але поєднала з блакитними рукавичками та лаконічними босоніжками.
У руках модниця тримала невелику сумку-трапецію із короткою ручкою, а на очі одягла стильні сонцезахисні окуляри.
Також на Тижні моди фотографи помітили акторку Емму Вотсон. Дівчина, одягнена в лук від Prada, сходила на шопінг.
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