У помаранчевій сукні з блакитним орнаментом: красива Джамала на прем'єрі фільму "Довбуш"

Джамала відвідала прем'єрний показ українського фільму "Довбуш" від режисера Олеся Саніна, який нещодавно відбувся у Києві.

Артистка обрала для такої події красиву помаранчеву сукню з блакитним і срібним орнаментом. Вбрання мало широкі рукава з прорізами. Талію співачка підкреслила тканинним поясом кремового відтінку.

Джамала та Олесь Санін/Пресслужба

Свій образ Джамала доповнила акуратним укладанням і ніжним макіяжем. На шиї у неї був золотий делікатний ланцюжок, а на руках – золоті браслети і каблучка.

Джамала/Пресслужба

Про фільм:

Події стрічки відбуваються у Карпатах напочатку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

Прокат фільму "Довбуш" триває в кінотеатрах.

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