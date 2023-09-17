У помаранчевій сукні з рукавами-рюшами: Ірина Федишин в ефектному образі похизувалася стрункими ногами

Ірина Федишин продемонструвала в Instagram свій ефектний образ, у якому вона з'явилася під час гастролей у Празі.

Артистка була одягнена у перламутрово-помаранчеву сукню з вирізами на талії і рукавами-рюшами, які діставали аж до підлоги. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Ірини.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Вбрання зірка скомбінувала із золотистими босоніжками на високій платформі і шпильках.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Свій яскравий лук Ірина доповнила гарною зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на рожевій помаді.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Шанувальникам Федишин дуже сподобалось її вбрання.

"Ваууу, яка сукня, дуже вам пасує! Виглядаєте на всі 100. У вас завжди дуже цікаві та красиві образи", "Королева", "Красуня", "Вауууу. Ви така красивааа. У вас всі іаші образи дуже круті і гарний смак", "Сукня дуже гарна і пасує вам", - написали фоловери під знімками.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

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