У помаранчевому бікіні: Кайлі Дженнер похизувалася сексуальними грудьми і пласким животом

26-річна зірка реаліті і бізнесвумен поділилася гарячим фото
Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram пікантний знімок із промокампанії нової лінійки купальників її власного бренду Khy.
Зірка реаліті спокусливо позувала у помаранчевому бікіні із зав'язками і шортах, які спустила зі стегон. Красуня похизувалася пишним сексуальним бюстом і пласким животом.
У Кайлі було довге волосся, укладене в локони, і макіяж у природних відтінках із акцентом на рожевих рум'янцях.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер на показ Модного дому Schiaparelli прийшла у ніжно-рожевій сукні під назвою La Vie en rose. Вбрання було пошите з напівпрозорої сітчастої тканини, яку повністю розшили блідо-рожевим камінням. На обличчі у неї була вуаль.
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