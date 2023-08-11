У помаранчевому бікіні: Тіна Кунакі опублікувала пляжні знімки

Французька модель Тіна Кунакі показала шанувальникам кілька пляжних фотографій.
26-річна колишня дружина Венсана Касселя ніжилася на сонці, одягнена у жовтогарячий бікіні. У неї розпущене волосся і зроблений манікюр у світлих відтінках.
Також модель опублікувала фото, зроблене, схоже, в номері готелю, на ньому Тіна сидить у кріслі на м'якій білій подушці. Кучеряве волосся Тіни Кунакі було розпущене, а в руках вона тримала телефон.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Тіна Кунакі ефектно позувала на пляжі. Модель любить проводити час на відпочинку та показувати знімки у своєму блогу в Instagram підписникам.
Читайте також: