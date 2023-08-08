У помаранчевому бікіні з перлами: британська зірка реаліті продемонструвала сексуальні груди

Меган Бартон Генсон одягла на пляж яскравий купальник.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон продемонструвала новий пляжний лук в Instagram.
Знаменитість одягла помаранчеве бікіні з блакитною облямівкою і металевою фурнітурою з перлами.
На пляж модель йшла у джинсовій мініспідниці і блакитній сорочці, яку накинула зверху купальника.
У вухах у неї були довгі сережки, а в пупку – пірсинг із камінчиком. Аутфіт зірка реаліті завершила стильною сумкою від Fendi.
Генсон похизувалася сексуальним бюстом і пласким животом.
А потім білявка блиснула частиною пружних сідниць.
Нагадаємо, раніше Меган Бартон Генсон позувала на пляжі у рожевому суцільному купальнику із зображенням крапель води.
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