У помаранчевому бікіні з тропічним принтом: зірка реаліті похизувалася пишними формами на відпочинку

Єва Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася в Instagram новими знімками з відпочинку біля моря.

Єва Гейл

Єва Гейл

Для пляжної фотосесії вона обрала яскравий помаранчевий купальник з червоним тропічним принтом. Ліф-балконет на тонких бретельках ефектно підкреслив пишне декольте Єви, а мініатюрні плавки з високим посадженням і зав’язками на стегнах акцентували увагу на її тонкій талії і пишних сідницях.

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Єва Гейл

Свій пляжний образ Гейл доповнила делікатним браслетом, каблучками й анклетами на обох ногах. Біляве волосся вона залишила розпущеним і зробила макіяж з пишними віями і рожевою помадою.

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Єва Гейл

Єва Гейл

Єва позувала на тлі мальовничого морського узбережжя у променях вечірнього сонця, демонструючи засмагу та спокусливу фігуру.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, Єва Гейл у блакитному купальнику з мереживом похизувалася пружними сідницями.

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