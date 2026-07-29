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У помаранчевому бікіні з тропічним принтом: зірка реаліті похизувалася пишними формами на відпочинку
Єва Гейл опублікувала в Instagram яскраві світлини з морського узбережжя, на яких позувала у яскравому купальнику.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася в Instagram новими знімками з відпочинку біля моря.
Для пляжної фотосесії вона обрала яскравий помаранчевий купальник з червоним тропічним принтом. Ліф-балконет на тонких бретельках ефектно підкреслив пишне декольте Єви, а мініатюрні плавки з високим посадженням і зав’язками на стегнах акцентували увагу на її тонкій талії і пишних сідницях.
Свій пляжний образ Гейл доповнила делікатним браслетом, каблучками й анклетами на обох ногах. Біляве волосся вона залишила розпущеним і зробила макіяж з пишними віями і рожевою помадою.
Єва позувала на тлі мальовничого морського узбережжя у променях вечірнього сонця, демонструючи засмагу та спокусливу фігуру.
Нагадаємо, Єва Гейл у блакитному купальнику з мереживом похизувалася пружними сідницями.