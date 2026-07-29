ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

У помаранчевому бікіні з тропічним принтом: зірка реаліті похизувалася пишними формами на відпочинку

Єва Гейл опублікувала в Instagram яскраві світлини з морського узбережжя, на яких позувала у яскравому купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася в Instagram новими знімками з відпочинку біля моря.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Для пляжної фотосесії вона обрала яскравий помаранчевий купальник з червоним тропічним принтом. Ліф-балконет на тонких бретельках ефектно підкреслив пишне декольте Єви, а мініатюрні плавки з високим посадженням і зав’язками на стегнах акцентували увагу на її тонкій талії і пишних сідницях.

Єва Гейл

Єва Гейл

Свій пляжний образ Гейл доповнила делікатним браслетом, каблучками й анклетами на обох ногах. Біляве волосся вона залишила розпущеним і зробила макіяж з пишними віями і рожевою помадою.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва позувала на тлі мальовничого морського узбережжя у променях вечірнього сонця, демонструючи засмагу та спокусливу фігуру.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, Єва Гейл у блакитному купальнику з мереживом похизувалася пружними сідницями.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie