У помаранчевому костюмі і різнокольоровій хустці: Оля Цибульська з сином сходила до кінотеатру

Артистка відвідала з сином прем'єру мультфільму "Тролі: Знову разом".
Оля Цибульська відвідала прем'єрний показ музичного анімаційного блокбастера "Тролі: Знову разом". На захід вона прийшла разом зі своїм 8-річним сином Нестором.
Для свого виходу співачка обрала яскравий лук. На ній був помаранчевий костюм, який складався зі светра і штанів-кльош, і чорне замшеве взуття. Аутфіт Оля доповнила білою хусткою з різнокольоровим принтом, сережками-кільцями, білою підвіскою і срібними каблучками. Легкий макіяж і темно-зелений манікюр завершив образ Цибульської.
Хлопчик був одягнений у кольори українського прапора: синю футболку і жовтий костюм.
До речі, Оля взяла участь в українському дубляжі мультфільму – вона подарувала свій голос запальній героїні Віві.
На прем'єру завітали й інші зіркові гості – Laud і Kola, які також озвучили персонажів із "Тролей".
Показ анімаційної пригоди "Тролі: Знову разом" триває в українських кінотеатрах.
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