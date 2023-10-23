У помаранчевому костюмі і різнокольоровій хустці: Оля Цибульська з сином сходила до кінотеатру

Артистка відвідала з сином прем'єру мультфільму "Тролі: Знову разом".

Оля Цибульська відвідала прем'єрний показ музичного анімаційного блокбастера "Тролі: Знову разом". На захід вона прийшла разом зі своїм 8-річним сином Нестором.

Для свого виходу співачка обрала яскравий лук. На ній був помаранчевий костюм, який складався зі светра і штанів-кльош, і чорне замшеве взуття. Аутфіт Оля доповнила білою хусткою з різнокольоровим принтом, сережками-кільцями, білою підвіскою і срібними каблучками. Легкий макіяж і темно-зелений манікюр завершив образ Цибульської.

Оля Цибульська з сином

Хлопчик був одягнений у кольори українського прапора: синю футболку і жовтий костюм.

До речі, Оля взяла участь в українському дубляжі мультфільму – вона подарувала свій голос запальній героїні Віві.

На прем'єру завітали й інші зіркові гості – Laud і Kola, які також озвучили персонажів із "Тролей".

Laud

Kola

Laud і Kola

Показ анімаційної пригоди "Тролі: Знову разом" триває в українських кінотеатрах.

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