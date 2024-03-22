У помаранчевому міні і леопардових ботфортах: стильний вихід 50-річної Гайді Клум

Супермодель 90-х і телеведуча продовжує демонструвати свої модні експерименти.

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Гайді Клум. Модель продемонструвала стильний яскравий аутфіт.

На ній було помаранчеве міні з широкими рукавами, яке вона скомбінувала з коричневими леопардовими ботфортами на високих підборах. На руці у Гайді була коричнева сумка із крокодилячої шкіри.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Модель зробила укладання, макіяж із помаранчево-червоною помадою, одягла на обличчя окуляри-авіатори у цегляній оправі, прикрасила вуха золотими сережками-кліпсами, а пальці – золотими каблучками. Довгий гострий ніжно-блакитний манікюр завершив лук Клум.

Нагадаємо, минулого разу Гайді Клум з'явилася на вулицях міста у всьому сірому.

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