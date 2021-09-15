У помаранчевому монокіні: Кайлі Дженнер сексуально позувала перед камерою

24-річна Кайлі Дженнер нещодавно оголосила, що чекає на другу дитину. Але знімання цього фотосету проводилося ще тоді, коли зірка була або на ранньому терміні вагітності, або ще зовсім не була в цікавому стані.

Кайлі Дженнер оголосила про запуск лінії купальників @kylieswim, презентація якої відбудеться 17 вересня, в п'ятницю.

На своїй сторінці в Instagram Дженнер показала, як сама позувала в одному з купальників свого бренду перед камерою, намазана олієюі з мокрим укладанням.

"Я так рада, нарешті, поділитися з вами цим новим проєктом! @Kylieswim запускається в цю п'ятницю на kyliejenner.com ... ця перша крапля настільки особлива для мене я не можу дочекатися, коли ви, друзі, побачите все, що у нас є! ", — написала в підписі під роликом зірка.

Схоже, Дженнер не збирається зупинятися на досягнутому і розширює свою бізнес-імперію. Кайлі вже випускає популярну лінію косметичних засобів Kylie Cosmetics, завдяки якій стала наймолодшою мільярдеркою в історії.

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