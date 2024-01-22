У помаранчевому светрі і пітоновій спідниці: Ешлі Робертс у яскравому образі вийшла з роботи

Ешлі Робертс традиційно потрапила до об'єктивів папараці біля виходу з офісу у Лондоні, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Знаменитість мала яскравий вигляд. На ній був помаранчевий светр із горловиною в рубчик, який вона підкотила доверху, і червона асиметрична сукня з пітоновим принтом із драпуванням і шнурками.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

На плечі Ешлі накинула рожеве пальто, в якому ми її вже бачили. Взута вона була у світло-рожеві туфлі на шпильках. У руці радіоведуча несла чорну сумку.

Робертс зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, і одягла окуляри у помаранчевій оправі. Довгий чорний манікюр із дизайном завершив її образ.

Нагадаємо, минулого разу Ешлі Робертс з'явилася на вулицях Лондона у всьому чорному. На ній була трикотажна чорна мінісукня в рубчик, чорна шкірянка і тепле чорне пальто.

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