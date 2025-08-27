У помаранчевому вбранні та з палантином від Gucci: Гайді Клум прибула до Венеції на кінофестиваль

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

Однією з перших гостей під приціл папараці на пірсі потрапила відома модель і ведуча Гайді Клум.

52-річна Гайді була одягнена в піжамний костюм морквяного кольору, який включав сорочку і штани з легкої натуральної тканини. Образ вона доповнила сумкою від Chanel в тон свого костюма, а також стильними окулярами від Ray-Ban. Волосся Клум розпустила, зробила легкий макіяж і тримала в руці також палантин від Gucci з характерним великим принтом.

Гайді Клум / © Getty Images

Очікується, що сьогодні Клум вийде на червону доріжку на відкритті. За багато років це буде одна з рідкісних появ зірки на цьому знаменитому заході, попри те, що на червоній доріжці Каннського кінофестивалю модель з’являється регулярно. Востаннє Гайді виходила на червону доріжку Венеційського кінофестивалю 2009 року в день презентації фільму «Фріда».

Реклама

Гайді Клум / © Getty Images