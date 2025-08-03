У пом’ятій сукні-кейпі: Джеймі Лі Кертіс підвело вбрання на прем’єрі фільму у Лондоні

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

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Джеймі Лі Кертіс відвідала прем’єру фільму від Disney «Ще одна шалена пʼятниця» («Freakier Friday»), у якому вона з Ліндсей Логан зіграли головні ролі.

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

На заході Джеймі сміливо позувала у червоній сукні міді з кейпом від бренду Stella McCartney.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

І образ був би ідеальним, якби не тканина на спідниці, яка дуже пом’ялася.

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Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Аутфіт Кертіс доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках і червоним шкіряним клатчем-конвертом. У неї було стильне укладання і макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. На обличчя зірка одягла масивні сонцезахисні окуляри у металевій оправі, прикрасила вуха срібними сережками-квітами, шию — срібним флористичним кольє, а на руці була лаконічна каблучка.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Нагадаємо, Джеймі Лі Кертіс на прем’єрі фільму у Нью-Йорку з’явилася у класичному чорному костюмі, прикрашеному різнокольоровими квітковими аплікаціями.