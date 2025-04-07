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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

У "пом'ятій" сукні з квіткою: Олівія Вайлд сяяла на червоній доріжці в Санта-Моніці

Вбрання, яке вона обрала, було дуже незвичайного дизайну.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Associated Press

41-річна зірка серіалу «Доктор Гаус» — акторка Олівія Вайлд — відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize 2025, яка відбулася в американському місті Санта-Моніка.

На червону доріжку акторка вийшла у чорній сукні з «пом’ятим» ефектом від бренду Erdem із колекції осінь-зима 2025, яку доповнила прикрасами від ювелірного бренду Jennifer Meyer.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Спідниця була об’ємною та тримала форму, її прикрашала велика біла аплікація у вигляді квітки. А ось лінія плеча у вбрання була опущена, що робило сукню цікавішою.

Також акторка зробила укладання з легкими локонами, взула туфлі на підборах і на її обличчі був макіяж смокі айс.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Нагадаємо, що акторка закрутила новий роман. Олівію з її новим бойфрендом якось зазнімкували на баскетбольному матчі Лос-Анджелесі. Вони сиділи у першому ряду. На червону доріжку чоловік із нею поки що не виходить.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс / © Getty Images

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Instagram Олівії Вайлд

Олівія Вайлд / © Instagram Олівії Вайлд

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