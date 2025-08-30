У пом'ятому плісованому вбранні з бантом: акторка Моніка Барбаро вийшла на червону доріжку

Моніка Барбаро / © Associated Press

35-річна Моніка Барбаро відвідала прем’єру фільму «Після полювання», яка відбулася в межах 82-го Венеційського кінофестивалю.

Моніка Барбаро / © Associated Press

Вона вийшла на червону доріжку в чорній сукні від Dior, яка була без надмірностей. Вбрання було стриманим і простим, а також виконане з плісованої тканини, яка, на жаль, пом’ялася, через що сукня трохи втратила свій вигляд.

Моніка Барбаро / © Associated Press

Що стосується фасону, то сукня була вільною, зі шлейфом і прикрашена атласним бантом на стегнах.

Захід Моніка відвідала зі своїм бойфрендом — актором Ендрю Гарфілдом, який вийшов на червону доріжку в блакитному костюмі з сорочкою від Dior.

Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.