Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

У пом'ятому плісованому вбранні з бантом: акторка Моніка Барбаро вийшла на червону доріжку

Атласна тканина трохи підвела акторку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Моніка Барбаро

Моніка Барбаро / © Associated Press

35-річна Моніка Барбаро відвідала прем’єру фільму «Після полювання», яка відбулася в межах 82-го Венеційського кінофестивалю.

Моніка Барбаро / © Associated Press

Моніка Барбаро / © Associated Press

Вона вийшла на червону доріжку в чорній сукні від Dior, яка була без надмірностей. Вбрання було стриманим і простим, а також виконане з плісованої тканини, яка, на жаль, пом’ялася, через що сукня трохи втратила свій вигляд.

Моніка Барбаро / © Associated Press

Моніка Барбаро / © Associated Press

Що стосується фасону, то сукня була вільною, зі шлейфом і прикрашена атласним бантом на стегнах.

Захід Моніка відвідала зі своїм бойфрендом — актором Ендрю Гарфілдом, який вийшов на червону доріжку в блакитному костюмі з сорочкою від Dior.

Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Ендрю Гарфілд / © Associated Press

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

