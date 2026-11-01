У пом’ятому вбранні з незвичайним коміром і лацканами до підлоги: гарна Кара Делевінь на церемонії

Кара Делевінь / © Associated Press

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Кара Делевінь відвідала церемонію вручення премії WSJ. Magazine Innovator Awards, яка відбулася у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Для події вона обрала оригінальне вбрання з весняної колекції Erdem 2027 року.

На Карі був чорний жакет вільного крою з клапанами для кишень й атласними лацканами, які переходили у довгі широкі стрічки з торочкою на кінцях, що сягали майже підлоги. Один із рукавів прикрашала контрастна прямокутна нашивка з квітковим зображенням.

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Кара Делевінь / © Associated Press

Жакет модель поєднала з костюмом перлинного відтінку з пом’ятої тканини, який складався з подовженої сорочки і широких штанів. Сорочка мала високий білий комір з асиметрично відігнутим великим кутиком.

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Кара Делевінь / © Associated Press

Лук Делевінь доповнила чорним взуттям із заокругленими носками, яке визирало з-під довгих штанин. Кара гладко зачесала волосся назад, а одне пасмо виклала чіткою хвилею біля чола, додавши образу ретронастрою. У макіяжі вона підкреслила очі коричневими тінями і темною підводкою, а губи нафарбувала глянцевим блиском. Завершив аутфіт бордовий манікюр.

Кара Делевінь / © Associated Press

Нагадаємо, Кара Делевінь у смугастій сорочці і крокодилячих ботфортах з’явилася у Нью-Йорку.

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