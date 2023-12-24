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У пончо та теплих навушниках: Мерая Кері проводить час на елітному гірськолижному курорті

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У пончо та теплих навушниках: Мерая Кері проводить час на елітному гірськолижному курорті

Мерая Кері / Фото: Getty Images

"Королева" Різдва у гламурному образі вирішила сходити по покупки.

Співачка Мерая Кері після щорічного різдвяного туру вирушила на відпочинок із сім'єю. Цього разу свята вона проводить у горах на курорті Аспен, насолоджуючись снігом та прохолодою.

Зірку різдвяних хітів помітили, коли вона залишала один із магазинів. Одягнена Кері була гламурно та стильно, оскільки поєднала класичне картате пончо від Burberry з чорними лосинами та чоботями на підборах.

Також жінка зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж, одягла сонцезахисні окуляри та теплі навушники від Chanel, які за кольором поєднувалися з пончо.

Мерая Кері / © Getty Images
Мерая Кері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також під час шопінгу під приціл папараці потрапила ще одна зірка — акторка Сальма Гаєк. Зірка сходила по покупки у бутик Gucci у Беверлі-Гіллз.

Сальма Гаєк / © Getty Images
Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
419
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