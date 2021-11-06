У поношених кедах і м'ятому тренчі: супермодель 90-х Гелену Крістенсен помітили на Мангеттені

Хоч образ зірки і був не таким гламурним, як ті, в яких вона з'являється на подіумах, але все ж таки Гелена мала стильний вигляд.

Данська супермодель та фотографка Гелена Крістенсен вийшла на прогулянку у Нью-Йорку та потрапила під приціл папараці. Зірка була одягнена у простий повсякденний лук, який складався зі світло-сірого тренча, укорочених штанів гірчичного кольору, а також яскравої смугастої кофти. Взута зірка була в стоптані кеди. На очі Гелени були сонцезахисні окуляри, а волосся вона зібрала у два пучки.

Гелена Крістенсен / Getty Images

Взагалі з приводу вбрання для виходу на вулицю Крістенсен рідко морочиться. Часто модель можна помітити під час прогулянок із собакою, для яких вона одягає зручний одяг.

Гелена Крістенсен / Getty Images

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