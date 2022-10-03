У порваній сукні зі шпильками: Наомі Кемпбелл у дивному образі прийшла на фешншоу Balenciaga

52-річна модель обрала для свого виходу дивне вбрання, у якому блиснула сосками.

Наомі Кемпбелл побувала на модному показі бренду Balenciaga, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

Модель з'явилася там у дивному образі total black. На ній була прозора сукня з рюшами і англійськими шпильками, яка більше була схожою на недороблений виріб. На краях тканина була порваною і неохайною, шлейф був таким самим.

Під нею на Наомі був чорний обтислий комбінезон, який переходив у рукавички з відкритими пальцями. Крізь тонку тканину були помітні соски зірки.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Аутфіт Кемпбелл доповнила чорними ботильйонами і стильними окулярами. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, руки – браслетами і каблучками з діамантами. Губи Наомі нафарбувала ніжно-рожевим блиском.

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