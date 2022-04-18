У пошуках будинку: Джей Ло і Бена Аффлека після оголошення про заручини сфотографували в Лос-Анджелесі

У пошуках будинку: Джей Ло і Бена Аффлека після оголошення про заручини сфотографували в Лос-Анджелесі

Пара знову заручена і хоче жити разом.

Вчора, у неділю Дженніфер Лопес та Бена Аффлека зазнімкували не за святкуванням Великодня, а за пошуком будинку, в якому пара планує жити. Папараці сфотографували їх, коли вони відвідали один з об'єктів у Лос-Анджелесі.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

52-річна Лопес була одягнена у довгий кардиган, широкі штани та топ, на обличчі у зірки були великі сонцезахисні окуляри. Нещодавно Дженніфер опублікувала на своєму сайті більше фотографій з дня заручин із Беном Аффлеком. І розповіла докладніше про те, як саме 49-річний Аффлек зненацька освідчився їй.

Каблучка Дженніфер Лопес/OnTheJLo.com

Нагадаємо, це друга спроба заручин для пари після першої, яка сталася 2003 року. У травні 2021 року Дженніфер і Бен знову почали зустрічатися, лише через місяць після того, як Лопес розірвала заручини з екскоханим Алексом Родрігесом.

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