У пошуках кохання та сенсу життя: на українські екрани вийде романтичний фільм "Побачення на Венері"

У Мережі з'явився український трейлер і постер романтичної стрічки "Побачення на Венері" від творці фільмів "Після" та "Моє прекрасне нещастя".

Головну героїню у фільмі зіграла Вірджинія Гарднер, яку глядачі пам'ятають із романтичної лавсторі "Моє прекрасне нещастя". Раніше вона знялася у трилерах "Вишка" й "Геловін". А головного героя зіграв співак, актор та інфлюенсер Алекс Айоно, який раніше знімався в шоу "Милі ошуканки".

Це історія про 18-річну Міу. Вона планує поїхати до Іспанії, щоб знайти свою біологічну матір. Дівчина знайомиться з милим юнаком Кайлом, який їй складає компанію в подорожі, адже він теж у пошуках нових сенсів.

Мандруючи мальовничими містами Андалусії, Міа та Кайл вперше закохаються. Крім того, на них чекають реальні життєві труднощі. Герої відкриють кілька істин і зрозуміють: важливо не те, хто дав тобі життя, а те, куди ти його спрямуєш.

В український прокат романтична історія "Побачення на Венері" вийде 17 серпня.

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