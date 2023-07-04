Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У пошуках кохання та сенсу життя: на українські екрани вийде романтичний фільм "Побачення на Венері"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
217
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У пошуках кохання та сенсу життя: на українські екрани вийде романтичний фільм "Побачення на Венері"

Стрічка вийде в український прокат цього літа.

У Мережі з'явився український трейлер і постер романтичної стрічки "Побачення на Венері" від творці фільмів "Після" та "Моє прекрасне нещастя".

©

Головну героїню у фільмі зіграла Вірджинія Гарднер, яку глядачі пам'ятають із романтичної лавсторі "Моє прекрасне нещастя". Раніше вона знялася у трилерах "Вишка" й "Геловін". А головного героя зіграв співак, актор та інфлюенсер Алекс Айоно, який раніше знімався в шоу "Милі ошуканки".

©

Це історія про 18-річну Міу. Вона планує поїхати до Іспанії, щоб знайти свою біологічну матір. Дівчина знайомиться з милим юнаком Кайлом, який їй складає компанію в подорожі, адже він теж у пошуках нових сенсів.

©

Мандруючи мальовничими містами Андалусії, Міа та Кайл вперше закохаються. Крім того, на них чекають реальні життєві труднощі. Герої відкриють кілька істин і зрозуміють: важливо не те, хто дав тобі життя, а те, куди ти його спрямуєш.

В український прокат романтична історія "Побачення на Венері" вийде 17 серпня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
217
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація