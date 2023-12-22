У пов'язці для волосся та мінісукні: іспанська співачка прогулялася вулицею у незвичайному образі

Зірка носила сукню з однією з найпопулярніших пар взуття 2023 року.

Іспанську співачку та авторку пісень Розалію сфотографували у Нью-Йорку, у престижному районі Сохо, коли вона йшла вулицею. Дівчина одягла для появи на публіці мінісукню молочного відтінку з чорною вишивкою на декольте, яка поєднувалася з довгим чорним двобортним пальтом класичного фасону.

Також Розалія додала в образ відповідну сукні світлу пов'язку для волосся, на якій була така сама вишивка. Тренд на пов'язки поступово повертається в наше життя, оскільки раніше із цим аксесуаром із двохтисячних була помічена зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун.

Співачка свіц лук доповнила легким макіяжем і трендовим взуттям — коричневими туфлями Tabi від Maison Margiela з розділеними пальцями. Саме ця пара взуття увійшла до списку найпопулярніших речей 2023 року від компанії Lyst.

Розалія / Фото: Getty Images

До речі, популярність цього взуття зросла після того, як у Мережу потрапила історія про її крадіжку: хлопець вкрав дизайнерські туфлі Mary-Jane Tabi у дівчини після другого побачення. Вартість такої пари – 890 євро. Потерпіла поділилася історією у TikTok.

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