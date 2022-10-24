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У пов'язці на волоссі та куртці оверсайз: відома модель Белла Хадід сходила на баскетбол

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У пов'язці на волоссі та куртці оверсайз: відома модель Белла Хадід сходила на баскетбол

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Дівчина знову обрала дуже нестандартне вбрання.

Супермодель Белла Хадід шанувальниця стилю casual, в якому любить поєднувати речі із двотисячних, а також оверсайз. Ще вона неодноразово з'являлася на публіці в луках, у яких поєднувала речі з шафи своєї матері з останніми новинками подіуму. Також вона сміливо носить ультракороткі шорти, спідниці, може одягнути шкарпетки під ляпанці або прозорі сукні без білизни.

Днями дівчину помітили у Нью-Йорку, коли вона прямувала на баскетбольний турнір "Нікс". На Беллі була спідниця у камуфляжний принт у спортивному стилі, сині кросівки та величезна спортивна куртка команди.

Доповнили образ моделі сонцезахисні окуляри, спортивна сумка та пов'язка на волоссі.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Фото: Getty Images

На заході до неї приєднався її бойфренд – креативний директор Марк Калман. Пара у романтичних стосунках від початку 2021 року.

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