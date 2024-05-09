У повністю металевій сукні: Аня Тейлор-Джой на фотоколі фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

Акторка викликала фурор незвичайним вбранням.
У межах промотуру до фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", в якому Аня Тейлор-Джой зіграла головну роль, вона разом із командою вирушила до Мексики, де відбувся фотокол.
Для цього заходу дівчина обрала дуже незвичайне вбрання – сукню від Модного дому Balmain.
Сукня була повністю металевою, мала високу горловину та повторювала вигини тіла акторки. Також на грудях, плечах та спині її прикрашали величезні металеві 3D квіти. На тілі вона трималася за допомогою спеціальних застібок з обох боків виробу.
Доповнила незвичайну сукню акторка прозорими босоніжками від Aquazzura на підборах.
Також Тейлор-Джой зібрала волосся у високу зачіску та зробила на обличчі макіяж із червоною помадою.
Раніше представляти цю картину Аня вийшла у місті Сіднеї, Австралія. Тоді вона шокувала публіку не менш епатажним вбранням та головним убором, оскільки одягла "голу" вінтажну сукню з шипами з кутюрної колекції бренду Paco Rabanne весна-літо 1996.
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