У повністю металевій сукні: Аня Тейлор-Джой на фотоколі фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

У межах промотуру до фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", в якому Аня Тейлор-Джой зіграла головну роль, вона разом із командою вирушила до Мексики, де відбувся фотокол.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Для цього заходу дівчина обрала дуже незвичайне вбрання – сукню від Модного дому Balmain.

Сукня була повністю металевою, мала високу горловину та повторювала вигини тіла акторки. Також на грудях, плечах та спині її прикрашали величезні металеві 3D квіти. На тілі вона трималася за допомогою спеціальних застібок з обох боків виробу.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Доповнила незвичайну сукню акторка прозорими босоніжками від Aquazzura на підборах.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Також Тейлор-Джой зібрала волосся у високу зачіску та зробила на обличчі макіяж із червоною помадою.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Раніше представляти цю картину Аня вийшла у місті Сіднеї, Австралія. Тоді вона шокувала публіку не менш епатажним вбранням та головним убором, оскільки одягла "голу" вінтажну сукню з шипами з кутюрної колекції бренду Paco Rabanne весна-літо 1996.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Читайте також:

Світські і повсякденні луки акторки Ані Тейлор-Джой (25 фото)